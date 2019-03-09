Александр Логинов взял серебро в спринте в Эстерсунде, Йоханнес Бё стал чемпионом мира-2019

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на 10 километров на чемпионате мира в Эстерсунде. Он промахнулся на стойке и с одним штрафным кругом показал время 24:37,6 секунды.

Серебряную медаль взял Александр Логинов. Русский биатлонист закрыл 10 мишеней и проиграл Бё 13,7 секунды.

Бронза – у француза Кентена Фийон-Майе. Он был точен на стрельбище и уступил победителю 16,5 секунды. В борьбе за медаль Фийон-Майе опередил украинца Дмитрия Пидручного на 0,3 секунды.

Это первая медаль сборной России на ЧМ-2019 и первое попадание на пьедестал в спринте с 2008 года. 11 лет назад в Эстерсунде Максим Чудов стал чемпионом мира.