Немецкая полиция приехала с рейдом на чемпионат мира в Эстерсунде

Представители немецкой полиции появились на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на комментатора Дмитрия Губерниева. Губерниев заявил, что немецкие полицейские прибыли в Эстерсунд, и связал это с рейдом полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда в ходе операции задержали пятерых лыжников – они признались в запрещенных манипуляциях с переливанием крови.

Губерниев также напомнил о совместных тренировках австрийского биатлониста Доминика Ландертингера с его отстраненным соотечественником Максом Хауке.

Лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.

Услугами лаборатории в Эрфурте также пользовались австрийские велосипедисты.

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