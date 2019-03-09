«Все спрашивают исключительно про допинг». Логинов не будет общаться с журналистами до конца ЧМ

Русский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с журналистами после спринта на чемпионате мира. Спортсмен завоевал серебряную медаль.

«Не буду разговаривать ни с кем, потому что все спрашивают исключительно про допинг», – цитирует Sports.ru журналиста Илью Трифанова, который передал слова Логинова. Александр не планирует контактировать с прессой до конца чемпионата мира.

27-летний биатлонист посетил обязательную для призеров пресс-конференцию и заявил:

«Сегодня просто все сложилось. Лыжню, как и обещали наши тренеры, укатали очень хорошо, но, тем не менее, не скажу, что совсем уж хорошо ехали лыжи. Поэтому всем доволен, мое серебро – это закономерный результат. Очень рад. Когда увидел, что первые стартовые номера стреляют на ноль, сразу понял, что будет нужна только чистая стрельба, если рассчитывать на высокий результат».

На дополнительные вопросы журналистов Логинов отвечать отказался.

Спринт выиграл Йоханнес Бё, третьим за Логиновым стал Кентен Фийон-Майе.

ЧМ проходит в Эстерсунде (Швеция) и завершится 17 марта.

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