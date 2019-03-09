«Хочу, чтобы его не было на чемпионате мира». Самуэльссон снова наехал на Логинова из-за допинга

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался против участия Александра Логинова в чемпионате мира.

«Хотелось бы, чтобы его здесь не было. Правила такие, какие есть, но я думаю, что они должны стать строже. Если вы попались на эритропоэтине, вы должны быть дисквалифицированы вне зависимости от того, являетесь ли вы русским, немцем, шведом или Логиновым», – цитирует 21-летнего Самуэльссона Dagbladet.

Логинов занял второе место в спринте, Самуэльссон стал 29-м.

Себастьян – олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и серебряный призер гонки преследования.

Чемпионат мира проходит в Эстерсунде (Швеция) и продлится до 17 марта.

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