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Дэнис Херрманн выиграла гонку преследования
Кузьмина лишь шестая, сборная России снова без наград.
Немка Дэнис Херрманн выиграла золото в гонке преследования на ЧМ по биатлону в шведском Эстерсунде. Победительница допустила два промаха и показала результат (31 минута 45,9 секунды)
Второе место заняла норвежка Тирил Экхофф (2 промаха), третья – немка Лаура Дальмайер (1). Они отстали от Херрманн на 31.4 и 31.6 секунд соответственно. Чемпионка спринта Анастасия Кузьмина из Словакии не закрыла семь мишеней и финишировала шестой (+1.41,4).
Лучшая из россиянок Евгений Павлова заняла девятое место (+2.14,3; 2 промаха).
- Позже 10 марта состоится мужской пасьют.
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