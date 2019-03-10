Дэнис Херрманн выиграла гонку преследования

Немка Дэнис Херрманн выиграла золото в гонке преследования на ЧМ по биатлону в шведском Эстерсунде. Победительница допустила два промаха и показала результат (31 минута 45,9 секунды)

Второе место заняла норвежка Тирил Экхофф (2 промаха), третья – немка Лаура Дальмайер (1). Они отстали от Херрманн на 31.4 и 31.6 секунд соответственно. Чемпионка спринта Анастасия Кузьмина из Словакии не закрыла семь мишеней и финишировала шестой (+1.41,4).

Лучшая из россиянок Евгений Павлова заняла девятое место (+2.14,3; 2 промаха).

Позже 10 марта состоится мужской пасьют.

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