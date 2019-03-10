Украинец Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира-2019 в пасьюте

Дмитрий Пидручный из сборной Украины выиграл золотую медаль в пасьюте на чемпионате мира-2019.

Он показал результат 31 минуту и 54,1 секунды. Украинец стартовал с четвертой позиции в 17 секундах от лидера и привез на финише преследования почти 10 секунд остальным. Он допустил два промаха на стрельбище.

Вторым пришел лидер Кубка мира Йоханнес Бё. Он промазал пять раз (3 – на последней стойке) и проиграл Пидручному 8,3 секунды.

Бронза – у француза Кентена Фийона-Майе. С тремя штрафными кругами он проиграл украинцу 17,7 секунды.