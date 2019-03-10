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Украинец Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира-2019 в пасьюте
Сенсация в преследовании.
Дмитрий Пидручный из сборной Украины выиграл золотую медаль в пасьюте на чемпионате мира-2019.
Он показал результат 31 минуту и 54,1 секунды. Украинец стартовал с четвертой позиции в 17 секундах от лидера и привез на финише преследования почти 10 секунд остальным. Он допустил два промаха на стрельбище.
Вторым пришел лидер Кубка мира Йоханнес Бё. Он промазал пять раз (3 – на последней стойке) и проиграл Пидручному 8,3 секунды.
Бронза – у француза Кентена Фийона-Майе. С тремя штрафными кругами он проиграл украинцу 17,7 секунды.
- Йоханнес Бё выиграл четыре из шести пасьютов на Кубке мира-2018/19.
- На ЧМ-2017 и Олимпиаде в Пхёнчхане в преследовании побеждал Мартен Фуркад.
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