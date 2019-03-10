Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте и лишил себя бронзы ЧМ

Российский биатлонист Евгений Гараничев допустил судьбоносную ошибку в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, Швеция.

До четвертого рубежа Гараничев, стартовавший 19-м, шел без промахов и претендовал на медаль, но допустил осечку. Тем не менее, Евгений даже с ней поборолся бы за бронзовую награду, но вместо одного штрафного круга пробежал два.

На финише биатлонист из России показал девятое время и отстал от победителя – украинца Дмитрия Пидручного – на 48,3 секунды; от третьего места, которое оставил за собой француз Кентен Фийон-Майе – на 30,6 секунды.

Гараничев занимает 16-е место в общем зачете Кубка мира.

Ранее в этом году на этапе в Солт-Лейк-Сити Евгений не вышел на старт пасьюта, из-за чего пропустил гонку.

Украинец Пидручный стал чемпионом мира в пасьюте

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