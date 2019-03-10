Хованцев о Гараничеве: «Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха»

Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ошибку Евгения Гараничева в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Гараничев прошел два штрафных круга вместо одного и упустил возможность побороться за бронзу.

«Это его ошибка. Последняя мишень долго закрывалась, он ушел и не видел этого. Мы им говорим, что после стрельбы надо обязательно посмотреть на щит. Сам себя лишил борьбы за третье место, цирк. Кроме разговоров, сейчас с ним ничего не будет, никаких штрафов. Надо, конечно, разговаривать с ним. Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха», – приводит слова Хованцева «Чемпионат».

Гараничев также объяснил произошедшее.

«Плохо закрылась мишень. Спросил у Анатолия Хованцева – будем ли что-то подавать, но тут как тренеры решат. Я видел, что он не закрылся, и ушел на штрафной круг. А мне на штрафном круге кричат, что я буду уходить в топ-4. И я этого не понял, потому что французы ушли, а у меня еще круг. А потом на финише увидел, что у меня только один промах. Стадион здесь хороший, нет никакого несчастья. Что есть, то есть, надо работать дальше. На бронзу претендовал, но так сложилось.

Надо, наверное, было посмотреть на щит. Чувствовал, что не попал, даже установка так почувствовала. Бежалось сегодня хорошо, удалось хорошо работать. Не знал, что у меня четвертый ход. Я ушел не сразу, даже проводил мишень, потом уже надел винтовку и убежал. Надо было, конечно, посмотреть еще. Впредь буду смотреть. Обидно, что так получилось, потому что уходил бы с французами и боролся за третье место. Силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали. Все было для того, чтобы заезжать. Но будем работать дальше», – цитирует «Чемпионат» 31-летнего биатлониста.

Победителем гонки стал украинец Дмитрий Пидручный.

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