Getty Images

«Меня усыпил темп Александра Логинова». Мартен Фуркад обвинил лидера сборной России в новой неудаче

«Меня усыпил темп Логинова». Фуркад обвинил лидера сборной России в новой неудаче
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Даже обвинения в допинге более логичны.

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах неудачи в гонке преследования на чемпионате мира. Фуркад занял пятое место с шестью промахами.

«Я упустил шанс на третьем огневом рубеже – не нужно быть медиумом, чтобы понять это. Это раздражает, но таков биатлон. Меня также усыпил темп Логинова, который очень медленно шел на третьем круге. А именно он вел нашу группу. Я не хотел выходить вперед, чтобы подойти к стрельбе в более агрессивном состоянии, но в итоге прибежал сонным и пассивным, как и все остальные», – цитирует 30-летнего Фуркада SkiChrono.

  • На пьедестал попали Дмитрий Пидручный, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе.
  • Евгений Гараничев имел шанс на бронзу, но прошел лишний штрафной круг.
Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте