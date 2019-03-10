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«Меня усыпил темп Александра Логинова». Мартен Фуркад обвинил лидера сборной России в новой неудаче
Даже обвинения в допинге более логичны.
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах неудачи в гонке преследования на чемпионате мира. Фуркад занял пятое место с шестью промахами.
«Я упустил шанс на третьем огневом рубеже – не нужно быть медиумом, чтобы понять это. Это раздражает, но таков биатлон. Меня также усыпил темп Логинова, который очень медленно шел на третьем круге. А именно он вел нашу группу. Я не хотел выходить вперед, чтобы подойти к стрельбе в более агрессивном состоянии, но в итоге прибежал сонным и пассивным, как и все остальные», – цитирует 30-летнего Фуркада SkiChrono.
- На пьедестал попали Дмитрий Пидручный, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе.
- Евгений Гараничев имел шанс на бронзу, но прошел лишний штрафной круг.
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