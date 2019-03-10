Украинец стал чемпионом мира по биатлону. Он обогнал Йоханнеса в пасьюте и много думает о России

Не разговаривает с русскими о политике

Дмитрий Пидручный – капитан мужской украинской сборной. Поэтому в марте 2017-го местные «Вести» спросили, какие у него отношения с биатлонистами из сборной России.

«Несильно [общаемся]. Чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой, а на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне, я не знаю. Может быть, осуждают Путина, но не говорят об этом. Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы их. С английским у меня пока не очень», – признался Дмитрий.

Попал в скандал с «пьяными русскими»

Дмитрий Пидручный, Украина, ЧМ-2019Getty Images

Сборная Украины приехала на Кубок мира-2017/18 в Контиолахти. Финский этап проводили как раз на фоне допингового кейса с Россией и отказа в ивенте Тюмени.

Пидручный после связки спринт-преследование вышел к журналистам и пожаловался на публику. «Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», – выстрелил по аудитории Дмитрий.

На следующий день Пидручный затащил смешанную эстафету и на последней стойке вырвал бронзу у Гараничева. В микст-зоне украинец подошел к Александру Кружкову из «Чемпионата» и пояснил высказывание. «Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности, и сказал это в шутку, а журналисты потом вынесли в заголовки. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ. Просто констатировал факт, что здесь много пьяных. А касательно русских я имел в виду, что ни на одном этапе нет столько русских, как здесь», – сказал Пидручный.

Потроллил русских на Олимпиаде в Пхёнчхане

Кроме выступлений в третьем-четвертом десятках на связке спринт-преследование Дмитрий на Играх-2018 смотрел и другие виды спорта. Например, выбрался на хоккей. Вместе с тренером мужской сборной Юраем Санитрой биатлонист посетил матч Словакии (соотечественников Санитры) против ОАР. «Вот так провожаем вечер Святого Валентина. Болели за наших соседей на хоккейном матче, за тех, что нам газ продают... реверсом», – написал Пидручный в фейсбуке, который процитировала Tribuna.com.

Призвал украинцев порвать отношения с Россией

Весной 2018-го Украина бойкотировала этап Кубка мира в Тюмени. Это решение поддержал и Дмитрий Пидручный. «Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать [в Тюмень] не надо. Со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения. Не исключаю, что в Сочи тогда сознательно ограничивали доступ к новостям с Украины. Потому об истинных масштабах событий на Майдане узнали уже после возвращения домой. Так, знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто», – сказал Пидручный в интервью «Тиждень.ua».

Снял плохих русских сервисменов – «любителей из непонятной страны»

Дмитрий Пидручный, Украина, ЧМ-2019Getty Images

В декабре 2018-го Дмитрий заехал в цветочную церемонию в преследовании Нове-Место, но в масс-старте с двумя штрафными кругами остался лишь 17-м. Капитан Украины взорвался в интервью и задел языками пламени сервисменов команды.

«Гонка сегодня просто ужасная. Даже тренировочные лыжи лучше ехали, чем сейчас. И вообще за сезон много хочется чего сказать о лыжах. За три этапа лишь один раз смазчики угадали со смазкой. Понабирали в сервис-бригаду, блин, каких-то любителей из непонятной страны, которые нифига не делают. Каждый раз жалуешься им на лыжи, а они говорят, что вы просто спортсмены такого уровня», – бабахнул Пидручный.

Непонятная страна – это, к сожалению, про Россию. Перед стартом сезона-2018/19 в украинскую сборную пригласили русских сервисменов – Дмитрия Медведева [нет] и Романа Виролайнена, мужа Дарьи и зятя Анфисы Резцовой. Вскоре после этого заявления президент ФБУ Владимир Брынзак отстранил обоих смазчиков от команды и взял молодых украинцев.

Убежал от Фуркада в смешанной эстафете

В миксте Украина оказалась даже выше Франции, несмотря на 14-ю позицию перед последним этапом. Финишером жовто-блакитных выступал Дмитрий Пидручный, и он вытащил всю команду на седьмую позицию. С двумя доппатронами на лежке он чисто прошел стойку и выходил со стрельбища с +4 секунды от Фуркада.

В итоге за последний круг Пидручный привез страшному французу 14, а Мартен пожал украинцу руку и поблагодарил за отличную гонку. Дмитрий и правда красавец – на последнем этапе показал самый быстрый ход и был на 10 секунд круче Самуэльссона и на 12 Логинова.

Проиграл 0,3 секунды бронзовому медалисту в спринте

Пидручный никогда не заезжал на пьедестал в личных гонках и за счастье считал финиш в топ-10. В первом же старте в Эстерсунде украинец выдал лучшие километры жизни. Он отправился на дистанцию в первой группе, чисто отработал на стрельбе и с двумя нулями мчал к финишу. Пидручный прошел последний круг вторым, на 6,3 секунды медленнее Йоханнеса Бё и проиграл бронзовому призеру Кентену Фийону-Майе лишь три десятых. «Лучше пробежать я не мог», – признал после финиша Дмитрий. «Я переодевался, когда Пидручный закончил гонку, и подумал: «Уф», – сказал Кентен. – Очень хотел эту медаль».

Прошли ровно сутки, и украинец поразил пять мишеней на последней стойке за космические 19,5 и улетел к самой большой победе в жизни. Коуч Юрай Санитра прыгал от радости на тренерской бирже, а на награждении не было человека счастливее Пидручного.

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