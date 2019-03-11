Йоханнес Бё: «Это просто позор. Мы приехали на чемпионат мира и отдаем золото украинцам»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не скрывал разочарования от серебра в пасьюте на чемпионате мира.

«Перед последним рубежом я чувствовал, что серебро будет огромной неудачей. Это была моя собственная ошибка, что ужасно меня терзает. Я совершил не просто маленькую ошибку, а очень большую. Это просто позор. Мы приехали на чемпионате мира и отдаем золото украинцам.

Сегодня я не заслужил торт. Поеду домой кушать овсянку с молоком. Я был полной ***** [задницей]. Сейчас это мой уровень в стребльбе стоя. Когда ты видишь, как складывалась гонка, понимаешь, что серебро – это разочарование», – цитирует Йоханнеса Aftenposten.

Бё лидировал всю гонку, но промахнулся трижды на последней стрельбе.

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