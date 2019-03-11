Тренер Гараничева: «Впервые на ЧМ убрали ответственного за круги. Это глупость штаба»

Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский возложил ответственность за инцидент с лишним штрафным кругом спортсмена в пасьюте на ЧМ на тренеров сборной.

«Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был определен человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество кругов всегда был ответственный. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще.

Неважно, сколько закрывалась установка. Это не проблема спортсмена. Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы? Повторюсь, всегда был человек, который контролировал прохождение штрафных кругов спортсменами. Почему в этом году его нет? У Хованцева спросите. Всему свое время, нельзя в 70 лет руководить сборной.

Вы же понимаете, что спортсмен бежит в кислородном голодании, он может увидеть, что угодно. Представьте себе, если человек промахнулся четыре раза. Этот человек на втором круге уже не понимает, сколько ему еще бежать. Это жуткий стресс, за пределами возможностей. Эта ситуация – открытый косяк тренерского штаба», – цитирует Кугаевского «Чемпионат».

Гараничев пробежал два круга после заключительной стрельбы, хотя промахнулся один раз.

Он мог побороться за бронзу, но в итоге пришел девятым.

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