Себастьян Самуэльссон: «Допинг Херрманн был непреднамеренным, а Логинов знал, на что шел»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон относится к новоиспеченной чемпионке мира Дэнис Херрманн иначе, чем к Александру Логинову, несмотря на допинговый случай в карьере немки.

«Если я правильно понимаю, то ошибка Херрманн была очевидно ненамеренной. Ей было всего 18 лет! Она была так молода. Это большая разница с тем, что сделал Логинов.

ЭПО – это ЭПО, ты его принимаешь целенаправленно, это знают все, кто разбирается в теме. Это мои ощущения. Уверен, что если ты принял ЭПО, то знал, на что идешь.

Это не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с Дэнис. В идеальном мире я хотел бы, чтобы не было даже таких ошибок, которую допустила Херрманн. Но, как я уже сказал, эти два случая сравнить невозможно», – цитирует Самуэльссона «Р-Спорт».

В 2007 году Херрманн дисквалифицировали на год за прием кленбутерола.

Вещество оказалось в ее крови после приема сиропа от кашля.

Логинов взял серебро в спринте и стал 14-м в гонке преследования. Самуэльссон показал 29-й и 16-й результаты соответственно.

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