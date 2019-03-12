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«Кугаевский, наверное, набухался. На рубеже нельзя кричать». Тренер сборной ответил коучу Гараничева
Все-таки контролировать круги должен был сам Евгений.
Тренер сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал слова личного тренера Евгения Гараничева Максима Кугаевского о том, что инцидент с лишним кругом в гонке преследования на ЧМ-2019 – вина тренерского штаба.
«Кугаевский, наверное, просто набухался. Так и напишите! Неужели он не знает, что с огневого рубежа кричать вообще ничего нельзя. Это чревато дисквалификацией!» – цитирует Гурьева «Спорт-Экспресс».
- Гараничев пробежал два круга после заключительной стрельбы пасьюта, хотя промахнулся один раз.
- Он мог побороться за бронзу, но в итоге пришел девятым.
Тренер Гараничева: «Впервые на ЧМ убрали ответственного за круги. Это глупость штаба»
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