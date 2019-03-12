Шведка Ханна Эберг стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Она не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и прошла 15-километровую дистанцию со временем 43:10.4.

Второе место – у Лизы Виттоцци из Италии. С безупречной стрельбой она проиграла победительнице 23,6 секунды. Бронзовую медаль взяла представительница Франции Жюстин Бреза. У нее один промах и 32,5 секунды отставания.

В топ-20 в составе сборной России заехали только Лариса Куклина (+2.25,7; 1 промах) и Екатерина Юрлова-Перхт (+3.01,3; 3), показавшие 16-й и 17-й реультаты.

Эберг – олимпийская чемпионка Пхёнчхана в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира проходит в Эстерсунде (Швеция) и завершится 17 марта.

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