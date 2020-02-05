Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вовлеченности русских людей в спорт и подходе к его освещению.

«Спорт – это шоу. Кто говорит обратное, тот либо просто ничего не понимает, либо набитый дурак.

XXI век, капитализм кругом, телевидение – это индустрия развлечений для людей. И спорт. Для спортсмена, тренера, сервисмена – это труд, для остальных это развлекалово. Люди сидят на диване и смотрят телевизор.

В малоспортивной стране под названием Россия, что показал 1,5-миллионный просмотр старого финала по хоккею, мы не любим своих спортсменов, мы их не уважаем, они нам интересны только от старта и до финиша. Мне всегда было интересно рассказывать о людях – о Большунове, например. Я лыжи люблю, и мне совершенно наплевать, кто и что там говорит», – заявил Губерниев в интервью Sport24.

У Дмитрия Губерниева давний спор с президентом федерации и главным тренером сборной России по лыжным гонкам Еленой Вяльбе по поводу освещения спортивных событий на ТВ.

45-летний Губерниев – трехкратный лауреат премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий программы о спорте». В 2019-м он также выиграл «Орфея» в номинации «Ведущий информационной программы».

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