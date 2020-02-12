Биатлон возвращается после паузы чемпионатом мира, на котором разыграют 12 комплектов медалей. Команды активно готовились на сборах к главному старту сезона и готовы зажечь в Антхольце, который не принимал большие турниры с 2007-го: тогда за золото рубились легендарные Бьорндален, Пуаре и Грайс, Максим Чудов был молодым и перспективным, аликинская четверка взяла первое золото, а у женщин открытием турнира стала Магдалена Нойнер.

Олдфаги смахнули ностальгическую слезу, потому что сейчас даже противостояние Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада не похоже на монументальное, а Доротея Вирер и Тирил Экхофф – звезды совсем не уровня Кати Вильхельм и Сандрин Байи. Сборная России не была на подиуме с декабря и обрадуется даже одной медали за весь турнир, а на топового биатлониста с трудом тянет только Александр Логинов.

Чемпионат мира воспринимается как надвигающийся праздник уже не всеми болельщиками – для кого-то он словно трудовая повинность, которую нужно отработать, то есть, по привычке отсмотреть, потому что так надо. Неважные результаты русских – не объяснение. Международному союзу биатлонистов (IBU) стоит сделать несколько важных изменений, чтобы вернуть турниру престиж.

Проводить чемпионат мира реже

Чемпионат мира по биатлону проводится каждый год, что ровно в два раза обесценивает достижения спортсменов. Чемпионат мира – привычное для биатлонистов дело, рутина, которая всегда случается в феврале или марте. Не вышло показать достойный уровень – не беда: можно попробовать через год. Получилось – чудесно, только спортсмен-супертоп не сразу назовет, сколько медалей он заработал за несколько лет.

Мартен ФуркадGetty Images

У Фуркада 11 золотых и 25 всего, у младшего Бё – семь золотых и семь остальных, Эмиль Хегле Свендсен набегал и настрелял 21 медаль, а у Уле-Айнара Бьорндалена какая-то страшная цифра, которую гуманитарию не выяснить вручную, не ошибившись. Очередная медаль воспринимается как новая побрякушка, а не высокая награда за спортивный труд.

Выход – проводить биатлонный чемпионат мира реже, чем раз в сезон (не считая олимпийский год). FIS проводит чемпионаты мира в лыжных гонках, прыжках с трамплина, двоеборье, горных лыжах и остальных видах раз в два года – каждый нечетный – и турнир действительно ожидается как пиковое событие сезона. Спортсменами – как наконец-то выпавшая возможность взять важные медали, болельщиками – как долгожданный спортивный праздник.

У лыжников слова «готовимся к чемпионату мира» не звучат как насмешка, и те же 12 комплектов наград за два года, а не за один – цель более желаемая. А в середине каждого олимпийского цикла стоит сезон без главных стартов, где разыгрывается нешуточная рубка за «Хрустальные глобусы» и «Тур де Ски».

Оставить только культовые дисциплины

Биатлонисты бьются за 12 комплектов: пять мужских, пять женских и два смешанных. Медали в одиночной смешанной эстафете будут разыгрываться второй год – в борьбе за зрелищность IBU все же насадил неоднозначную дисциплину в программу главного старта сезона. Сингл-микст – аналог командного спринта в лыжах, но стрельба добавляет гонке дополнительный сумбур: та до сих пор воспринимается как шоу, допустимое для открытия Кубка мира при разогреве, но не как важный старт на чемпионате мира.

Помните мужскую индивидуалку на ЧМ-2008? Как молодой и дерзкий Свендсен с нулем на стрельбище обошел Бьорндалена и взял первое золото, а потом по интернету разошлись его дерзкие зубастые фото? А как тот же Свендсен и Фуркад зарубались на финише в пасьюте ЧМ-2012? Ну а как Ульсбю-Ройселанн и Бё выиграли первую в истории ЧМ одиночную смешанку? Вот это вряд ли – едва ли кто-то вспомнил бы без подсказки, что это были Ульсбю и Бё, а не Витоцци и Хофер. Но хотя бы помним, что это точно были не Подчуфарова и Гараничев.

Ежегодный чемпионат мира проводится в фигурном катании, но каждый претендует только на одну медаль, и оттого награда вдвойне ценна. К тому же, век фигуристов недолог – в отличие от биатлонистов, которые могут даже в 40 успешно сражаться за призовые места главных стартов и складировать медали стопками. IBU следует более кропотливо подходить к выбору дисциплин – возможно, ограничить их самыми престижными. Модель 5+5 без смешанок была самой удачной.

Не мешать чемпионат мира с общим зачетом

Биатлонный чемпионат мира обесценен влиянием Кубка мира – на время главного старта сезона не исчезают желтые и красные майки лидеров общего зачета и отдельных дисциплин. За каждую гонку ЧМ начисляются очки в Кубок мира и кубок наций – IBU не расценивает чемпионат мира как важнейший старт.

У FIS снова все по-другому: чемпионат мира и Кубок мира отделены, гонки ЧМ не идут в общий зачет, спортсмены всецело понимают статус турнира. Действующие чемпионы облачены в особые майки – именные или с соответствующей подписью. Подобное нововведение помогло бы раскрученности биатлонного ЧМ: сейчас он воспринимается больше как часть Кубка, за которую дают дополнительные ачивки в виде металлических кружочков, а на награждении включают национальный гимн.

Сергей Устюгов в бибе действующего чемпиона мира на ЧМ-2019Getty Images

Четкое разделение помогло бы и устранить несправедливость, которая еще не произошла, но произойдет с большой долей вероятности в следующем сезоне. Если Россия проиграет апелляцию против ВАДА в CAS, на чемпионат мира 2021 года в Поклюку команда поедет под нейтральным флагом, а каждый биатлонист получит индивидуальный допуск после жесткого отбора. Едва ли дорогу на чемпионат мира откроют Александру Логинову, который в прошлом отбыл дисквалификацию за эритропоэтин. А если Логинов вернет кондиции сезона-2018/19 и будет бороться за Кубок мира, пропуск ЧМ лишит его стратегической доли кубковых очков – за четыре личные гонки соперники сделают неотыгрываемый отрыв.

Сейчас Александр не борется за «Большой хрустальный глобус», так что любая медаль с чемпионата мира спасет неяркий сезон. Вероятно, в следующий раз возможность поехать на крупный турнир представится через пять лет.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, которые лучше биатлона

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