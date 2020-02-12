Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что норвежские биатлонисты и француз Мартен Фуркад побеждают с помощью медицинских препаратов.

– Вам ясны причины неудач наших биатлонистов в первой половине сезона?

– На данный момент у меня нет объяснения. Правда, есть еще одна версия – на ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова: человек свое наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет.

Еще и иностранные спортсмены постоянно подливают масла в огонь, педалируют эту тему. Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман – не вор.

– Видимо, у них медицина на очень высоком уровне.

– Видимо, так. Но у меня другой вопрос: почему должны страдать наши невинные спортсмены. Возможно, после Олимпиады в Сочи у нас и были какие-то нарушения. Но невиновных не пустили на Игры в Пхёнчхан. А наш лидер Антон Шипулин просто ушел, бросил команду, партнеров и стал депутатом Госдумы. Вместо того, чтобы биться за ребят, чтобы они смогли выступить на Играх 2018 года, – сказала 55-летняя Резцова «Советскому спорту».

Чемпионат мира стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

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