С 13 по 23 февраля на трассах итальянского Антхольца состоится чемпионат мира по биатлону – главное событие сезона, по ходу которого будет разыграно 12 комплектов наград.

Ниже – расписание стартов по московскому времени. Eurosport протранслирует турнир в полном объеме. А если вы не у телевизора – подключайте Eurosport Player.

13 февраля (четверг)

Смешанная эстафета – 16:45

14 февраля (пятница)

Спринт, женщины – 16:45

15 февраля (суббота)

Спринт, мужчины – 16:45

16 февраля (воскресенье)

Гонка преследования, женщины – 15:00

Гонка преследования, мужчины – 17:15

Йоханнес БёGetty Images

18 февраля (вторник)

Индивидуальная гонка, женщины – 16:45

19 февраля (среда)

Индивидуальная гонка, мужчины – 16:15

20 февраля (четверг)

Сингл-микст – 17:15

22 февраля (суббота)

Эстафета, женщины – 13:45

Эстафета, мужчины – 16:45

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины – 14:30

Масс-старт, мужчины – 17:00

На ЧМ-2019 сборная России завоевала три медали.

Перед главным стартом сезона-2019/20 российские биатлонисты выдали серию из 26 гонок без наград.

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