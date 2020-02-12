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Логинов в погоне за Бё, Фуркадом и медалями. Полное расписание ЧМ-2020 в Антхольце
Биатлон вернулся и готов радовать болельщиков гонками высочайшего уровня.
С 13 по 23 февраля на трассах итальянского Антхольца состоится чемпионат мира по биатлону – главное событие сезона, по ходу которого будет разыграно 12 комплектов наград.
Ниже – расписание стартов по московскому времени. Eurosport протранслирует турнир в полном объеме. А если вы не у телевизора – подключайте Eurosport Player.
13 февраля (четверг)
Смешанная эстафета – 16:45
14 февраля (пятница)
Спринт, женщины – 16:45
15 февраля (суббота)
Спринт, мужчины – 16:45
16 февраля (воскресенье)
Гонка преследования, женщины – 15:00
Гонка преследования, мужчины – 17:15
Йоханнес БёGetty Images
18 февраля (вторник)
Индивидуальная гонка, женщины – 16:45
19 февраля (среда)
Индивидуальная гонка, мужчины – 16:15
20 февраля (четверг)
Сингл-микст – 17:15
22 февраля (суббота)
Эстафета, женщины – 13:45
Эстафета, мужчины – 16:45
23 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины – 14:30
Масс-старт, мужчины – 17:00
- На ЧМ-2019 сборная России завоевала три медали.
- Перед главным стартом сезона-2019/20 российские биатлонисты выдали серию из 26 гонок без наград.