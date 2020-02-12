Кто фавориты

Мужчины

Главный сюжет этого биатлонного сезона: французы против братьев Бё. В топ-8 тотала до сих пор уверенно держатся четыре представителя «трехцветных»: Фуркад, Фийон Майе, Дестьё и Жаклен. Причем в начале сезона Мартен выглядел слабее партнеров по команде, но к январю пришел в себя, выиграв четыре гонки подряд. Поскольку младший Бё пропускал немецкие этапы из-за рождения ребенка, Фуркад вышел в лидеры тотала. Очевидно, что именно между двумя главными биатлонистами последних лет и пойдет борьба за все золото ЧМ.

Возможно, вмешаться в борьбу за медали смогут Александр Логинов (две медали на КМ в этом сезоне) и Бенедикт Долль (две медали на последних двух этапах), но все же, что в личных гонках, что в эстафете главные претенденты – французы и норвежцы.

Женщины

В женской части конкуренция гораздо больше. Пока за лидерство в общем зачете ведут борьбу норвежка Тирил Экхофф и действующая обладательница «БХГ» Доротея Вирер, но также недалеко шведка Ханна Эберг, немка Дэнис Херрманн, француженки Симон и Брайса, а также соотечественницы лидера тотала Марте Ульсбю Ройселанн и Ингрид Тандревольд. Скорее всего, именно эти дамы и сразятся в споре за медали, хотя в отдельных гонках отличную скорость демонстрировали Кайса Макарайнен и Светлана Миронова. Правда, главные успехи последней (первый личный подиум в карьере, к примеру) датированы первой частью сезона еще до нового года.

Светлана МироноваGetty Images

В эстафетах практически в каждой гонке в медали заезжают норвежки и француженки. Три подиума у Швейцарии (это сенсация), два у Швеции. Один раз в медаль отхватили русские девушки, но было это тоже в начале сезона – подобный успех на ЧМ будет сродни подвигу.

Что происходит со сборной России?

Состав команды на ЧМ выглядит так:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Кристина Резцова.

Форма у команды в сезоне-2019/20 – рекордная. Рекордно плохая. К Антхольцу Россия подходит с серией из 26 гонок без подиумов. Хотя начиналось все неплохо: медали Цветкова, Логинова и Мироновой на первых двух этапах, даже женская эстафета уехала из Хохфильцена с серебром. Но дальше случился этап в Анси, где лыжи капитально не катили, а на январских этапах команда попала в функциональную яму.

В личных медалях главные надежды связаны с Логиновым, Елисеевым и Мироновой (имеют медали этапов) + Юрлова, которая несколько раз забиралась в топ-10 и умеет себя подводить к главным стартам.

Александр Логинов, РоссияGetty Images

Мужская эстафетная четверка ни разу не заехала в медали, но борьбу за тройку мы ждать более чем вправе. Это же касается и смешанной эстафеты, где русские биатлонисты дважды приезжали четвертыми. Кстати, состав сборной России на смешанную эстафету уже известен: Старых, Юрлова, Елисеев, Логинов.

А вот женщинам бороться за медали сложно – в последней командной гонке россиянки при нуле штрафных кругов оказались вне топ-10 с отставанием в 2,5 минуты.

Лучше всего ситуацию в русском биатлоне перед ЧМ иллюстрируют слова босса СБР Владимира Драчева: «Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров».

Антхольц – традиционно удачное место для русской команды

Итальянская трасса была любимой у главного русского биатлониста ушедшего десятилетия – Антона Шипулина. Пять личных побед (почти половина от общего количества на КМ), 11 медалей – многие предполагали, что Антон именно после ЧМ в Антхольце завершит карьеру, но кресло депутата он занял несколько раньше.

С Антхольцем связан последний этап Кубка мира с доминированием сборной России. 2016 год – четыре победы из шести, семь медалей, единственное золото на КМ в карьере Ольги Подчуфаровой, первый подиум Цветкова и последняя на данный момент победа на этапах от Юрловой.

Когда будут гонки?

Все расписано здесь:

Йоханнес БёGetty Images

Где будут показывать?

Турнир в полном объеме покажут Eurosport 1 и Eurosport 2. Также все гонки ЧМ можно посмотреть, подключив Eurosport Player.

IBU нужно реформировать чемпионат мира. Это поможет биатлону и будет справедливо к Логинову

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