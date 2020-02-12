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Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, пойманных на допинге

Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, пойманных на допинге
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Спортсмен не выгораживает соотечественников.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о пойманных на допинге Йенни Франссон и Робеле Фсихе.

Скандинавский спортсмен много раз негативно высказывался о россиянах, пойманных на использовании запрещенных препаратов, но к соотечественникам он так же строг. «Я удивился и разозлился из-за новостей о Йенни Франссон и Робеле Фсихе. Я считал, что Швеция лидирует в борьбе с допингом. Это очень грустно, и это серьезный удар для шведского спорта. Хорошо, что их поймали на допинге, но когда дело касается шведов, это еще неприятнее», – приводит слова биатлониста Expressen.

  • Йенни Франссон – бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
  • Самуэльссон – самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону в эстафете (2018), серебряный призер ОИ-2018 в гонке преследования.

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