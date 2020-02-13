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Фуркад – о Резцовой: «Она впала в старческий маразм»

Фуркад – о Резцовой: «Она впала в старческий маразм»
Eurosport

21 мин. назад

Анфиса Анатольевна неоднозначно высказалась насчет Мартена и сборной Норвегии.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ответил Анфисе Резцовой, которая обвинила его в использовании медицинской поддержки.

«Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. Но эта впала», – написал француз в реплаях под новостью с интервью 55-летней Резцовой.

  • Резцова – трехкратная чемпионка Олимпийских игр: она побеждала в лыжных гонках и биатлоне.
  • 13 февраля Фуркад стартует в смешанной эстафете на чемпионате мира: он побежит с Джулией Симон, Жюстин Брайса и Кентеном Фийон-Майе.

Резцова: «Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку»

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