Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ответил Анфисе Резцовой, которая обвинила его в использовании медицинской поддержки.

«Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. Но эта впала», – написал француз в реплаях под новостью с интервью 55-летней Резцовой.

Резцова – трехкратная чемпионка Олимпийских игр: она побеждала в лыжных гонках и биатлоне.

13 февраля Фуркад стартует в смешанной эстафете на чемпионате мира: он побежит с Джулией Симон, Жюстин Брайса и Кентеном Фийон-Майе.

Резцова: «Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку»

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