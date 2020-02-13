Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся в текущем сезоне.

«Естественно, травмы проявляются по сезону – но я рад, что уже нет таких острых болей, как в ноябре. У меня никогда раньше не возникало проблем ни со спиной, ни с локтем – почему-то они выскочили именно этой осенью. Самое интересное, что не было никаких предпосылок: падений, ударов, перегруза. Просто начались боли – без причин. Из-за травм часть финишной подготовки перед сезоном не то что сорвалась, но смазалась – травмы повлияли на результат.

Для абсолютного восстановления мне нужно абстрагироваться от нагрузок – вообще чтобы не было никаких. Но с ноября и до конца сезона это невозможно – нельзя просто лечь на кровать и ждать. Можно разве что вводить ограничения: я убирал нагрузку со спины, тренировался с одной палкой. Более конкретно займусь восстановлением уже по весне», – цитирует 28-летнего Логинова Sports.ru.

13 февраля Александр стартует в смешанной эстафете на чемпионате мира: он побежит с Екатериной Юрловой-Перхт, Ириной Старых и Матвеем Елисеевым.

На ЧМ-2019 Логинов завоевал серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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