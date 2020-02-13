Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал перепалку Анфисы Резцовой и французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Конечно, Фуркад прав. Резцова – дура, она пропила все что можно. Говорила, что слушать Тихонова себе дороже, а в итоге что? У нее была федерация Московской области. Ничего кроме пьянок она не устраивала. Какая медицина, о чем она?

Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал – наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо», – цитирует 73-летнего Тихонова «Спорт-Экспресс».

Резцова обвинила Фуркада в использовании медицинских средств для достижения результата.

Фуркад в ответ заявил, что экс-биатлонистка впала в старческий маразм.

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