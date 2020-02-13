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«Он никогда не достигнет того, чего достигла я». Резцова ответила Фуркаду

«Он никогда не достигнет того, чего достигла я». Резцова ответила Фуркаду
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Француз обидел легендарную российскую биатлонистку.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обиделась на слова Мартена Фуркада о том, что у нее старческий маразм.

Ранее российская экс-биатлонистка заявила, что Мартену, как и норвежским спортсменам, помогают побеждать медикаменты. В ответ Фуркад написал, что у Резцовой не все в порядке с головой.

«Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», – цитирует легендарную спортсменку РИА «Новости».

  • Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер ОИ, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.
  • 13 февраля Фуркад стартовал в смешанной эстафете на чемпионате мира.

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