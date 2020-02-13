Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце. Скандинавская команда показала результат 1:02:27,7 с 7 дополнительными патронами. За чемпионов бежали братья Бё, Тирил Экхофф и Марта Улсбю-Ройселанн.

Серебро у команды Италии в составе Доминика Виндиша, Лукаса Хофера, Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци – они проиграли норвежской команде 15.6 секунды при 6 доп.патронах. Бронзу завоевала сборная Чехии – Михал Крчмар, Ондрей Моравец, Маркета Давидова и Ева Пушкарчикова потратили всего 2 доп.патрона и отстали от лидеров на 30.8 секунды.

Сборная России, за которую бежали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, показала 6-й результат – команда с 8 доп.патронами уступила скандинавам 59,4 секунды. Логинов принял эстафету девятым, но закрыл все 10 мишеней 10 выстрелами и поднял сборную на несколько позиций.

14 февраля пройдет женский спринт на 7,5 км.

Норвежцы выиграли смешанную эстафету в пятый раз за 8 последних чемпионатов мира.

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