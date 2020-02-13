Французский биатлонист Мартен Фуркад рассматривает возможность судебного иска к Анфисе Резцовой.

Легендарная российская биатлонистка заявила, что спортивным успехам Мартена способствует прием медикаментов. Фуркад в твиттере предположил, что у Резцовой наступил старческий маразм, но этим ответ француза не ограничится.

«Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений», – цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс». По информации источника, биатлонист обсудит с адвокатом возможность судебного разбирательства с российской биатлонисткой.

Ранее Резцова прокомментировала слова Фуркада о маразме – спортсменка отметила, что слова француза ее обидели.

Резцова – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, а еще у нее золото в лыжных гонках.

«Он никогда не достигнет того, чего достигла я». Резцова ответила Фуркаду

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