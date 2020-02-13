Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал конфликт Анфисы Резцовой с Мартеном Фуркадом.

«Высказываться или предполагать можно все, что угодно, но для таких заявлений нужны доказательства.

Я бы не хотел высказываться на эту тему, не думаю, что кто-то использует что-то запрещенное. И я против огульных обвинений. Но Анфиса Резцова любит остро высказываться и выделяться своим мнением», – сказал тренер ТАСС.

В то же время Хованцев заметил, что некоторые спортсмены используют разрешенные медикаменты. «Вот в норвежской команде есть астматики. У нас таких нет», – сказал главный тренер сборной России.

Ранее Резцова намекнула, что успеху Фуркада и норвежцев способствуют медикаменты. Мартен рассматривает вариант с судебным иском.

Россия начала ЧМ-2020 с шестого места в миксте, Норвегия взяла золото.

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