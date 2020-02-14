Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала намерение француза Мартена Фуркада подать на нее в суд за компрометирующие высказывания. Экс-биатлонистка заявила, что спортивным успехам Мартена способствует прием медикаментов.

– Все началось с того, что вы в одном из интервью сказали, что Фуркад «великий спортсмен, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает». Но ведь слово допинг там не звучало?

– Да, я полагаю, что ему перевели неправильно.

– А потом француз начал оправдываться: «Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений». И даже стал обзываться.

– Да, я ответила, что он хоть и великий спортсмен, но никогда не достигнет моих результатов.

– Вы имели в виду, что вы – олимпийская чемпионка сразу по двум видам спорта – лыжам и биатлону, а он только по одному?

– Да, я это имела в виду. Но он не понял.

– Вдобавок Фуркад сообщил, что свяжется с адвокатом, чтобы подать на вас в суд.

– Я слышала. Но я ничего не боюсь, – сказала 55-летняя Резцова «Комсомольской правде».

Фуркад предположил, что Резцова впала в старческий маразм.

Резцова завоевала одно золото Игр в лыжах и два в биатлоне, Фуркад – пятикратный чемпион Олимпиад по биатлону. Он выступал на Кубке мира по лыжным гонкам, но неудачно.

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