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Ульсбю выиграла спринт, россиянки – вне топ-20
Лучшая из российских биатлонисток заняла 21-е место.
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю выиграла спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Ульсбю показала время 21.13,1 и заработала 1 штрафной круг. Второе место заняла американка Сьюзан Данкли (+6.8 от лидера; 0 штрафных кругов), третье – чешка Люция Харватова (+21.3; 1 штрафной круг).
Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова, занявшая 21-е место (+1:03.6; 3). Светлана Миронова стала 38-й (+1:34.1; 2) , Лариса Куклина – 48-й (+1:49.6; 4), Ирина Старых – 53-й (+1:57.1; 4).
- 15 февраля спринт пробегут мужчины.
- 16 февраля состоятся женская и мужская гонки преследования.
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