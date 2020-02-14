Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю выиграла спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Ульсбю показала время 21.13,1 и заработала 1 штрафной круг. Второе место заняла американка Сьюзан Данкли (+6.8 от лидера; 0 штрафных кругов), третье – чешка Люция Харватова (+21.3; 1 штрафной круг).

Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова, занявшая 21-е место (+1:03.6; 3). Светлана Миронова стала 38-й (+1:34.1; 2) , Лариса Куклина – 48-й (+1:49.6; 4), Ирина Старых – 53-й (+1:57.1; 4).

15 февраля спринт пробегут мужчины.

16 февраля состоятся женская и мужская гонки преследования.

Хованцев – о конфликте Резцовой и Фуркада: «В сборной Норвегии есть астматики, у нас – нет»

Подписывайся на нас Вконтакте