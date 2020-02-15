Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итог конфликта с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, который собирался подавать на нее в суд за неоднозначные высказывания в медиа.

«Фуркад? Я уже успокоилась, и он, полагаю, тоже. Думаю, никаких проблем не будет. Предполагаю, что Мартен пересмотрел свое мнение. Никуда ему ничего не надо подавать», – цитирует 55-летнюю Резцову Sport24.

Конфликт начался с высказывания Резцовой о том, что Фуркад и норвежские биатлонисты прибегают к медицинской поддержке. Фуркад предположил, что легенда российского спорта впала в маразм и не исключил вариант обращения в суд.

Резцова один раз выиграла Олимпиаду в лыжных гонках и дважды – в биатлоне.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион по биатлону. Он выступал на лыжном Кубке мира, но неудачно.

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