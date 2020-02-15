Биатлонист сборной России Александр Логинов стал чемпионом мира-2020. В мужской спринтерской гонке он показал время 22:48.1 секунды и не допустил на огневых рубежах ни одного промаха.

Серебро взял Кентен Фийон-Майе. Француз прошел один штрафной круг и уступил Логинову 6.5 секунды.

Бронза – у еще одного биатлониста Les Bleus Мартена Фуркада. У семикратного обладателя «Большого хрустального глобуса» не было промахов на стрельбище, но он проиграл лидеру 19.5 секунды.

Для Логинова это первое золото на чемпионатах мира. Ранее он брал бронзу в Хохфильцене-2017, а также серебро с бронзой в Эстерсунде-2019.

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