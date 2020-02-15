Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«Очень печально, что тот, кто раньше принимал ЭПО, сегодня выигрывает золото. Это позор для спорта», – приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

«Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать.

ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали». – добавил Самуэльссон. Слова шведского спортсмена приводит «Чемпионат».

Логинов прервал антирекордную серию сборной России по биатлону – 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира.

Самуэльссон занял в гонке 11-е место. Вторым после Логинова стал француз Кентен Фийон-Майе, третьим – его соотечественник Мартен Фуркад.

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