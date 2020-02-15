Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте и, возможно, вбежал в последний вагон уходящего поезда. Санкции ВАДА наступают, и если Россия проиграет апелляцию в CAS, то имеющий допинговое прошлое Александр вряд ли будет профпригоден для выдающей допуски строгой комиссии.

Логинов блестяще стрелял и отлично бежал: оставил позади Кентена Фийон-Майе, который казался абсолютно неудержимым, и потратившегося на споры с Анфисой Резцовой Мартена Фуркада. Братья Бё дружно финишировали за пределами подиума: один был хуже Логинова ногами, другой – на рубеже.

Скандинавские спортсмены и их медиа немедленно забурлили: бывший допингист – и вдруг взял золото? Они были готовы терпеть Логинова с медалями более низкого достоинства, Логинова на подиуме Кубка мира, но золото стало резким триггером.

Видео - Золотой финиш безупречно стрелявшего Логинова! Красавчик 00:47

«В русском биатлоне все смешалось. Сначала два спортсмена были пойманы на допинге, а потом Логинов, который сам отсидел дисквалификацию, взял спринтерское золото на чемпионате мира», – негодует шведское издание Aftonbladet и немедленно цитирует безутешного Себастьяна Самуэльссона.

«Очень печально, что тот, кто раньше был пойман на эритропоэтине, сегодня выигрывает золото. Это позор для спорта», – заявил олимпийский чемпион в эстафете.

Но если от Себастьяна другого не ждали, то всегда тактичные в оценках братья Бё, не обвиняющие без доказательств, очень удивили. Тарьей шел на третье место, а потом появился Логинов.

«Этого русского мы бы предпочли не видеть с самого начала. Тяжело, когда это не зависит от нас. Тяжело, когда ты занимаешь четвертое место и знаешь, что победитель принимал ЭПО. Его слушай – это не «не повезло», он делал это осознанно и обдуманно. Трудно, ведь мы соревнуемся и любим биатлон. Норвежцы и французы так хорошо все сделали, а потом он пришел и все испортил», – обиделся Тарьей.

А с «не повезло», вероятно, он имеет в виду Терезу Йохауг, которая пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018 из-за наличия в пробе анаболического стероида. Тереза объяснила все кремом для губ и в субботу кинула ближайшей сопернице 45 секунд часа за полтора до победы Логинова. И все в порядке – допинг-кейс Терезы в Норвегии и Швеции называют ошибкой.

Йоханнес финишировал пятым вслед за братом и выдал нечто похожее. «На фоне всего, что мы знаем, и слабого лыжного хода, который он демонстрировал в этом году, это выглядит немного странно», – заявил Бё-младший. И чем этот прямой намек на нечестность Логинова отличается от недавней фразы Резцовой, которая так взволновала и оскорбила Фуркада?

А вот Мартен был молодцом. «Я за фэйр-плей, и я поздравляю его с победой», – лаконично сказал француз, в прошлых сезонах разве что не лезущий с Логиновым врукопашную. В воскресенье в пасьюте все будут очень близко – остается надеяться, что рукопашной действительно не случится.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где не путают Устюговых

Другие злободневные тексты о биатлоне:

IBU нужно реформировать чемпионат мира. Это поможет биатлону и будет справедливо к Логинову

У Устюгова отобрали за допинг золото Сочи. Причина не в биопаспорте: нашли анаболический стероид

Подписывайся на нас ВКонтакте