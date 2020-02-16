Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление олимпийского чемпиона-2018 Себастьяна Самуэльссона. Швед назвал победу Александра Логинова в спринте на ЧМ-2020 позором спорта.

«Сейчас завистливые злопыхатели начнут соревноваться в своем умении испортить нам праздник. Но у них ничего не выйдет. Победа Александра Логинова – чистая и достойная. Он – чемпион, гордость России.

Те, кто так браво сейчас в этом сомневается, лучше бы показывали свои умения во время гонки и достигали бы результата. А результата этого нет.

Самуэльссон, не попадающий даже в десятку, просто попутал – позором стало именно его выступление, а не чье-либо другое.

Вообще, Самуэльссон – известный скандалист, который все никак не успокоится в своем стремлении очернить российский спорт. Не впервые слышим от него голословные обвинения в адрес наших спортсменов. Грош им цена», – заявил Свищев в интервью «Р-Спорту».

Александр Логинов в 2014 году получил двухлетнюю дисквалификацию за использование эриторопоэтина.

Себастьян Самуэльссон с одним промахом на лежке занял в спринте 11-е место с отставанием от Логинова в 63 секунды.

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