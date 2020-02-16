Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала чемпионкой мира-2020 в гонке преследования в Антхольц-Антерсельве.

Она стартовала под седьмым номером, допустила лишь один промах на заключительном рубеже и показала время 29:22 минуты.

Серебро – у стартовавшей с пятым бибом немки Дэнис Херрманн. Она уступила Вирер 9.5 секунды при трех штрафных кругах.

Бронзовую медаль выиграла победительница спринта Марте Улсбю-Ройселанн. Норвежка допустила три промаха (в том числе, два на заключительной стрельбе) и проиграла Доротее 13.8 секунды.

Биатлонистка сборной России Екатерина Юрлова-Перхт поднялась с 21-го места на 12-е. Она промазала три раза (к финальной стрельбе подходила шестой, но два промаха выбросили ее из топ-10) и уступила лидеру 1:15.4 минуты.

Светлана Миронова заняла 21-ю позицию, Лариса Куклина – 23-я, Ирина Старых – 24-я.

Это второе золото Доротеи Вирер на чемпионатах мира. В Эстерсунде-2019 она победила в масс-старте.

29-летняя Вирер ранее заявляла, что планирует завершить карьеру после домашнего ЧМ в Антхольц-Антерсельве.

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