Российский биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призером пасьюта на чемпионате мира-2020.

Он стартовал первым в семи секундах перед ближайшим преследователем и лидировал без промахов вплоть до четвертой стрельбы, но осечка на решающей стойке откинула его на третье место.

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Золотую медаль сенсационно завоевал француз Эмильен Жаклин, который в финишной разборке поборол Йоханнеса Бё. Логинов проиграл победителю 23.9 секунды.

Результаты других представителей России: Гараничев – 34-й, Поршнев – 39-й, Елисеев – 55-й.

На счету Логинова теперь две награды: золото спринта и бронза пасьюта.

Следующая гонка у мужчин состоится 19 февраля – спортсмены побегут классику.

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