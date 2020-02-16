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Логинов взял бронзу ЧМ в пасьюте
Саша лидировал со старта до четвертой стрельбы, но промах на стойке изменил расстановку.
Российский биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призером пасьюта на чемпионате мира-2020.
Он стартовал первым в семи секундах перед ближайшим преследователем и лидировал без промахов вплоть до четвертой стрельбы, но осечка на решающей стойке откинула его на третье место.
Золотую медаль сенсационно завоевал француз Эмильен Жаклин, который в финишной разборке поборол Йоханнеса Бё. Логинов проиграл победителю 23.9 секунды.
Результаты других представителей России: Гараничев – 34-й, Поршнев – 39-й, Елисеев – 55-й.
- На счету Логинова теперь две награды: золото спринта и бронза пасьюта.
- Следующая гонка у мужчин состоится 19 февраля – спортсмены побегут классику.
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