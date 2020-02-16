Пожалуй, Александр Логинов – единственный российский биатлонист, с которым фанаты и отечественные эксперты связывали хоть какие-то надежды перед ЧМ-2020. Очевидно, что женская команда окончательно вжилась в роль середняка: в ней нет лидера, минимально положительных результатов и надежды на приятное будущего. У мужчин все сложно из-за нестабильности примерно всех участников, но даже в такой ситуации вера в возможности Логинова не угасала.

Тем не менее вряд ли кто-то рассчитывал, что Александр, в этом сезоне поднимавшийся на подиум два месяца назад в связке спринт-пасьют Хохфильцена и в последнее время чаще заезжавший на двадцатые места, так мощно стартует в Антерсельве. После порвавшего соперников по всем направлениям успеха в спринте Логинов приехал на подиум в гонке преследования – на его счету стало пять наград главного турнира в сезоне, когда конкуренция в мировом биатлоне заметно окрепла с появлением боевитых французов, немцев и норвежцев.

Александр Логинов – чемпион мира в спринтеGetty Images

В Италии русский чемпион удивляет не только результатами, но и тем, насколько прокачался к конкретным стартам. За две гонки (30 выстрелов) он промахнулся лишь раз, но и это не главное – важнее то, насколько уверенным Логинов выглядит на трассе. В спринте он показал второе время, отстав от Кентена Фийон-Майе всего на 10.8 секунд. В преследовании только 25-е (+55.9 от Йоханнеса), но тут важно учитывать специфику гонки и стартовый расклад: в отличие от соперников, ушедший на трассу первым Александр шел в свободном темпе три четверти гонки, а на последнем круге фактически остановился, когда бронза была в кармане.

В стартовой гонке Логинов показал абсолютно лучший ход по сезону, всего во второй раз войдя по дистанционной скорости в топ-10. И даже по его движению было видно, что это не предел – бодрость и четкость движений выдавали наличие энергии и отсутствие усталости. Идентичная ситуация наблюдалась на чемпионате мира в прошлом сезоне. Тогда в спринте Логинов стал вторым, уступив только Йоханнесу, а по скорости – тому же Бё и Фийон-Майе.

Почему же так здорово бежит Логинов и настолько плохо остальные (Гараничев, Поршнев и Елисеев проиграли лидеру ходом от полутора до 2,5 минут)? Вероятно, дело в индивидуальном подходе Александра к тренировкам. Лидер сборной отказался работать в составе команды и готовился к ЧМ с личным тренером – Александром Касперовичем. «Я говорил, что реальный шанс только у Логинова. Самое главное – то, что Саша последний сбор провел с Касперовичем и не тренировался с командой. Это его и спасло, Касперович – отличный тренер! Очень правильно сделали», – восхищался решением чемпиона Александр Тихонов.

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Работа Логинова отдельно от основной команды – не первый опыт в российской сборной. До Александра самовольно отцеплялся от костяка Шипулин, забравший с собой Алексея Волкова. В периоды чемпионатов мира и Олимпийских игр Антон тоже выделялся мощным ходом и безграничной энергией, так что система подготовки по индивидуальному графику и с учетом индивидуальных особенностей спортсменов действительно работает. Впрочем, экс-лидеру отечественного биатлона такой метод насколько ощутимого профита, как Логинову, не принес – хотя Антон за карьеру собрал семь наград с ЧМ, до личного золота он так и не добрался.

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