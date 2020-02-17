Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё прокомментировал успешное выступление Александра Логинова на чемпионате мира-2020.

– Нам ничего не остается, кроме как уважать его результаты. Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит. Хотя когда-то мы ему уже поверили, а после он нас обманул. Так почему мы должны ему верить снова? В общем, сложно сказать. Но нам следует думать, что он чист, и в спринте был номером один. Для России это большая победа.

– Логинов сказал, что приглашает всех спортсменов к себе домой. У него жилплощадь увеличилась. Поедете?

– Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично.

Пресс-конференцию младшего Бё процитировал «Спорт-Экспресс».

Позднее Йоханнес выложил в инстаграм отфотошопленную картинку. На изображение с тремя девушками, пьющими чай на кухне, норвежец поставил лица себя, Логинова и чемпиона пасьюта Эмильена Жаклена.

Многие топовые биатлонисты критикуют Александра Логинова за участие в Кубке и чемпионате мира после дисквалификации за использование эритропоэтина.

Логинов на ЧМ-2020 в итальянской Антхольц-Антерсельве выиграл две медали – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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