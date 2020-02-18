Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, как столкнулся с жесткой критикой, когда опубликовал фото в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

«Не раз сталкивался с пожеланиями смерти – и по почте, и в инстаграме. От русских и украинцев. Однажды надел футболку с изображением Путина, и им это не понравилось. Получил сотни пожеланий смерти. Но мы уже привыкли к такому. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что и в России. У нас тоже есть интернет-тролли», – цитирует 27-летнего Кристиансена Dagbladet.

Кристиансен – двукратный чемпион мира в эстафете.

Норвежские биатлонисты подверглись жесткой критике в инстаграме от русских болельщиков после высказываний об Александре Логинове.

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