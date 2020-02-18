Итальянская биатлонистка Доротея Вирер не дала однозначного ответа на вопрос, завершит ли карьеру после окончания сезона-2019/20.

«Пока не могу сказать. Сейчас я сконцентрирована на оставшихся гонках чемпионата мира. Решу в конце сезона», – цитирует 29-летнюю Вирер Ski-Nordique.

В 2017 году итальянка говорила, что завершит карьеру после домашнего чемпионата мира 2020 года в Антхольце.

На ЧМ-2020 Вирер выиграла гонку преследования и взяла серебро в смешанной эстафете с Лизой Витоцци, Лукасом Хофером и Домиником Виндишем.

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