Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая объяснила критику иностранных биатлонистов в адрес Александра Логинова, ранее отбывшего дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

«Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг.

То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы – думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации.

Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Ее можно исправить, главное это не усугублять», – цитирует Пахноцкую Национальная служба новостей.

Логинов выиграл спринт на ЧМ-2020 и возмутил иностранных соперников: шведа Себастьяна Самуэльссона и норвежских братьев Бё.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в 2016 году попалась на клостеболе и объяснила, что он содержался в ее креме для губ.

«Позор. Русский пришел и все испортил». У братьев Бё и Самуэльссона горит от победы Логинова

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