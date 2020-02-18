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Вирер взяла второе подряд золото домашнего ЧМ – теперь в индивидуалке
Опередила Хинц на 2.2 секунды.
Биатлонистка сборной Италии Доротея Вирер стала чемпионкой мира-2020 в индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве. Она дважды промахнулась на огневых рубежах и показала время 43:07.7 минуты.
Серебряную медаль выиграла Ванесса Хинц из Германии. Немка получила одну штрафную минуту на стрельбище, но при этом уступила Вирер 2.2 секунды.
Бронза – у норвежки Марте Ульсбю. Она допустила два промаха при стрельбе, отставание скандинавской спортсменки составило 15.8 секунды.
Высокую позицию заняла Галина Вишневская из Казахстана. С чистой работой на рубежах она стала девятой в гонке при проигрыше 1:31.4 минуты. Анастасия Меркушина из сборной Украины – 11-я.
Лучшая из русских биатлонисток – Екатерина Юрлова-Перхт, у нее 13-е место, три промаха и более двух минут отставания. Светлана Миронова – 22-я, Лариса Куклина – 23-я.
- Доротея Вирер одержала вторую победу подряд на ЧМ-2020. Ранее она взяла золото в гонке преследования на 10 километров. Также у итальянки есть серебро в смешанной эстафете.
- Также у биатлонисток на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве запланированы сингл-микст, эстафета и масс-старт.
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