Биатлонистка сборной Италии Доротея Вирер стала чемпионкой мира-2020 в индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве. Она дважды промахнулась на огневых рубежах и показала время 43:07.7 минуты.

Серебряную медаль выиграла Ванесса Хинц из Германии. Немка получила одну штрафную минуту на стрельбище, но при этом уступила Вирер 2.2 секунды.

Бронза – у норвежки Марте Ульсбю. Она допустила два промаха при стрельбе, отставание скандинавской спортсменки составило 15.8 секунды.

Высокую позицию заняла Галина Вишневская из Казахстана. С чистой работой на рубежах она стала девятой в гонке при проигрыше 1:31.4 минуты. Анастасия Меркушина из сборной Украины – 11-я.

Лучшая из русских биатлонисток – Екатерина Юрлова-Перхт, у нее 13-е место, три промаха и более двух минут отставания. Светлана Миронова – 22-я, Лариса Куклина – 23-я.

Доротея Вирер одержала вторую победу подряд на ЧМ-2020. Ранее она взяла золото в гонке преследования на 10 километров. Также у итальянки есть серебро в смешанной эстафете.

Также у биатлонисток на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве запланированы сингл-микст, эстафета и масс-старт.

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