Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф раскритиковала итальянку Доротею Вирер за использование частного самолета, на котором та иногда прилетает на соревнования и тренировки.

«Да, она так делала. На Рождество мы с Ингрид Тандревольд видели ее в вертолете. Вряд ли Грета Тунберг в восторге от таких приоритетов», – цитирует 29-летнюю Экхофф TV2.

Вирер отвергла обвинения. «Этим занимается мой спонсор. Это очень круто, потому что у меня много дел. Если погода хорошая, вертолет доставляет меня из одного пункта в другой, и мне не нужно сидеть четыре часа в машине. Я добираюсь всего за полчаса, и это изумительно».

На ЧМ-2020 Вирер выиграла пасьют и индивидуальную гонку, а также взяла серебро в смешанной эстафете. Кроме того, она перехватила у Экхофф лидерство в общем зачете Кубка мира.

Экхофф взяла в четырех гонках только одну медаль – золото смешанной эстафеты.

Грета Тунберг – 17-летняя экоактивистка из Швеции, которая принципиально не пользуется авиатранспортом.

«Решу в конце сезона». Вирер – о возможном уходе из биатлона

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме