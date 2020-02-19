Легендарный Мартен Фуркад выиграл очередное золото чемпионатов мира. 12-ю медаль высшей пробы француз добыл в индивидуальной гонке на ЧМ-2020 в Антхольц-Антерсельве.

Фуркад прошел 20-километровую дистанцию с одним промахом за 49:43.1. Вторым стал Йоханнес Бё, отставший от Мартена на 57 секунд (два промаха). Норвежец мог потеснить француза на вторую строчку, но неточный выстрел на последнем рубеже лишил его этой возможности. Бронзу неожиданно завоевал австриец Доминик Ландертингер (+1:22.1, один промах).

Лучшим из российских спортсменов стал Никита Поршнев, финишировавший 11-м (+3:53.3, два промаха). Евгений Гараничев – 14-й (+3:59.9, два промаха), Александр Логинов – 15-й (+4:06.9, пять промахов), Эдуард Латыпов – 43-й (+6:14.9, четыре промаха).

Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира и четырехкратным – в индивидуальных гонках.

Победа позволила Мартену укрепить лидерство в общем зачете Кубка мира.

Следующая гонка у мужчин состоится 22 февраля, спортсмены пробегут эстафету.

Логинов готовился отдельно от сборной и зажег на ЧМ. Может, русским тренерам пора что-то менять?

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