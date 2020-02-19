Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон заявил, что не поедет в Россию по приглашению чемпиона мира-2020 Александра Логинова.

– Нет, [я не поеду] и, думаю, что он тоже не хочет меня там видеть. Удивлен этим высказыванием. Он не разговаривает с журналистами после гонок Кубка мира, но приглашает всех к себе домой. Похоже на какую-то херню.

– Вам кажется, что Логинов говорит от чистого сердца?

– Нет, я на самом деле открыт к диалогу с Александром, а он, кажется, не очень.

22-летнего шведа процитировал Aftonbladet.

Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 заявил, что позовет в гости любого, кто не верит в его чистые допинг-пробы.

Йоханнес Бё уже подтвердил готовность приехать к Логинову и выложил в инстаграм коллаж, на котором девушки с прилепленными лицами Александра, Эмильена Жаклена и Бё-младшего пьют чай на кухне.

«Позор. Русский пришел и все испортил». У братьев Бё и Самуэльссона горит от победы Логинова

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке