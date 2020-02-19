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Фуркад догнал Бьорндалена по личным победам на ЧМ
Но с эстафетами Уле-Айнар все еще опережает Мартена на 8 золотых медалей.
Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад догнал норвежца Уле-Айнара Бьорндалена по личным победам на чемпионатах мира.
Золото в индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве в 2020 году стало для 31-летнего француза 11-м в персональных гонках.
Столько же наград высшей пробы первенств планеты у Бьорндалена, который завершил спортивную карьеру в 2018 году. Всего у Мартена 12 золотых медалей ЧМ с учетом победы в смешанной эстафете в Осло-2016.
Но по сумме побед на чемпионатах мира Уле-Айнар все еще впереди Фуркада – с эстафетами у великого норвежца 20 золотых наград.
- Француз догнал по победам Магдалену Нойнер из Германии и другого норвежца Эмиля Хегле Свендсена.
- На чемпионате мира-2020 в Италии Мартен также завоевал бронзу в спринтерской гонке на 10 километров.
Главные моменты мужской классики, в которой два промаха Бё принесли золото Фуркаду