Женская сборная Норвегии во время пристрелки к 15-километровой индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 увидела на огневом рубеже постороннего человека.

На стрельбище перед стартом биатлонной классики находилась Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая испугалась несчастного случая и рассказала о человеке тренерскому штабу.

«Уже прицеливалась, когда заметила какую-то фигуру. Биатлонистам не нужно много времени для выстрела, но подобных ситуаций не должно происходить. Ведь понятно, что там есть знак, запрещающий проходить за стрельбище», – сказала Тандревольд.

Когда тренеры сборной Норвегии докричались до постороннего, выяснилось, что им оказался охранник, который как раз не пускает лишних людей за линию огня. Секьюрити ошибся со временем пристрелки и прошел в запретную зону, когда на рубеже появились биатлонистки.

«Это не просто типа «Всем плевать, ведь это охранник». Правила ужесточат только в том случае, если кто-то пострадает. Спортсменам тоже навредит, когда кто-то проходит за мишенями, потому что они думают о безопасности этих людей. Я впервые с подобным сталкиваюсь», – заявил в интервью телеканалу NRK тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Биатлонисты стреляют патронами 22-го калибра, которыми можно убить человека.

Индивидуальную гонку на ЧМ-2020 выиграла Доротея Вирер, серебро и бронза – у Ванессы Хинц и Марте Ульсбю.

Вирер допустила 2 промаха, но мощнейший ход позволил ей стать трехкратной чемпионкой мира

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