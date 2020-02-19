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«Уже целилась, как увидела мужчину». Биатлонистки на пристрелке чуть не убили человека

«Уже целилась, как увидела мужчину». Биатлонистки на пристрелке чуть не убили человека
Eurosport

38 мин. назад

Это был охранник, который как раз не пускал в запретную зону зевак.

Женская сборная Норвегии во время пристрелки к 15-километровой индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 увидела на огневом рубеже постороннего человека.

На стрельбище перед стартом биатлонной классики находилась Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая испугалась несчастного случая и рассказала о человеке тренерскому штабу.

«Уже прицеливалась, когда заметила какую-то фигуру. Биатлонистам не нужно много времени для выстрела, но подобных ситуаций не должно происходить. Ведь понятно, что там есть знак, запрещающий проходить за стрельбище», – сказала Тандревольд.

Когда тренеры сборной Норвегии докричались до постороннего, выяснилось, что им оказался охранник, который как раз не пускает лишних людей за линию огня. Секьюрити ошибся со временем пристрелки и прошел в запретную зону, когда на рубеже появились биатлонистки.

«Это не просто типа «Всем плевать, ведь это охранник». Правила ужесточат только в том случае, если кто-то пострадает. Спортсменам тоже навредит, когда кто-то проходит за мишенями, потому что они думают о безопасности этих людей. Я впервые с подобным сталкиваюсь», – заявил в интервью телеканалу NRK тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

  • Биатлонисты стреляют патронами 22-го калибра, которыми можно убить человека.
  • Индивидуальную гонку на ЧМ-2020 выиграла Доротея Вирер, серебро и бронза – у Ванессы Хинц и Марте Ульсбю.

Вирер допустила 2 промаха, но мощнейший ход позволил ей стать трехкратной чемпионкой мира

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