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Фуркад: «Мне не за что извиняться перед Логиновым»
Мартена напрягло только то, что Александр не знает английского.
Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, что ему не понравилось в поведении Александра Логинова после победы русского спортсмена в спринте на ЧМ-2020.
«Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться.
Единственное, я сказал, что расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, но не более того», – цитирует 31-летнего Фуркада «Матч ТВ».
- После победы Логинова раскритиковали за допинговое прошлое Себастьян Самуэльссон и братья Бё.
- Фуркад на ЧМ-2020 взял золото индивидуальной гонки и бронзу спринта.
«Позор. Русский пришел и все испортил». У братьев Бё и Самуэльссона горит от победы Логинова