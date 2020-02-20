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Фуркад: «Мне не за что извиняться перед Логиновым»

Фуркад: «Мне не за что извиняться перед Логиновым»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Мартена напрягло только то, что Александр не знает английского.

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, что ему не понравилось в поведении Александра Логинова после победы русского спортсмена в спринте на ЧМ-2020.

«Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться.

Единственное, я сказал, что расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, но не более того», – цитирует 31-летнего Фуркада «Матч ТВ».

  • После победы Логинова раскритиковали за допинговое прошлое Себастьян Самуэльссон и братья Бё.
  • Фуркад на ЧМ-2020 взял золото индивидуальной гонки и бронзу спринта.

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