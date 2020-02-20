Золото и бронза Александра Логинова поддерживают сборную России на плаву во время чемпионата мира – можно заявить, что турнир удался, хотя к успехам Логнова причастен только сам Логинов и его личный тренер Александр Касперович. Работающие в сборной на ставке Анатолий Хованцев и Виталий Норицын не в состоянии справиться с ввереными им биатлонистами и биатлонистками.

Тренеры ведут себя странно по отношению к 23-летней Кристине Резцовой – ее не заявили ни на одну гонку, хотя результаты спортсменки позволяют претендовать на участие в ЧМ. Кристину не заявили в связку, предпочли ей слабую на рубеже Светлану Миронову в индивидуальной гонке и не поставили даже в сингл-микст. В эстафете побежит четверка, закрывшая предыдущие гонки: Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Резцова рассматривается только в случае форс-мажора.

Кристина РезцоваGetty Images

«На эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда», – заявил главный тренер Хованцев. Получается, что Резцову зря накатывали на исторически самый проблемный для сборной России первый этап эстафеты. Всего в сезоне-2019/20 прошло четыре женские эстафеты. В первой 40 секунд и 15-е место привезла Тамара Воронина, во второй Евгения Павлова отстала на 50 секунд и передалась за пределами топ-20. В Оберхофе и Рупольдинге заявили Резцову, и Кристина отлично справилась с задачей – оба раза доехала в десятке, отставания составили 11 и 15 секунд. Не суперрезультат – но качественный и позволяющий команде бороться за медали.

Перед чемпионатом мира у девушек была контрольная тренировка. «Ходом Кристина на последней тренировке проиграла порядка 25 секунд на коротком круге», – пояснил Хованцев. Есть и другая информация – «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник в команде сообщил, что Резцова заняла второе место.

Прославленная мать биатлонистки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, винит в злоключениях дочери собственные резкие высказывания в адрес тренеров.

«Я давала интервью. Видимо, очень откровенное. Думаю, что дело в этом. Кристина не слабейшая в команде. Они не берут трубки, никто. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Я спрашиваю ее: «Почему ты не бежишь?» – «Мам, вот так. Не ставят и не ставят», – рассказала Резцова, которая собирается разговаривать с дочкой о смене спортивного гражданства.

Кристине всего 23, и если она станет второй Анастасией Кузьминой, Драчев и Хованцев будут кусать локти, оставшись с 32-летней Старых. Резцова не сильнейшая в команде, но она совершенно точно заслужила хотя бы одну гонку. В женской сборной России выделяется только Юрлова-Перхт – остальные равны.

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